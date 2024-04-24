Кадри зняли з "Ноосфери".

Українські полярники показали вражаючі кадри заходу сонця, зняті в Атлантичному океані.

Фото опублікував Національний антарктичний науковий центр. Зазначається, що їх було зроблено з українського науково-дослідного судна-криголаму "Ноосфера".

"Доки наша "Ноосфера" продовжує третій антарктичний сезон, хочемо показати, які дивовижні заходи сонця супроводжували судно в Атлантичному океані. Правда ж, ці барви вражають?" – йдеться у дописі.

Відео дня

Зазначається, що цього сезону "Ноосфера" проробила вже великий шлях. 17 листопада 2023 року судно вийшло з порту Кейптауна (ПАР) до крижаного континенту. Тоді було доставлено вантажі та експедиції до польської станції "Арцтовський" та української – "Академік Вернадський".

Після цього судно прийшло до чилійського порту Пунта-Аренас, звідки знову вирушило до Антарктики 15 березня 2024 року для перезмінки річних експедицій на "Вернадському" та досліджень в Південному океані.

"13 квітня наш флагман вчергове пришвартувався в Чилі, доправивши на "велику землю" зимівників 28-ї УАЕ (Української антарктичної експедиції, – УНІАН) та сезонну експедицію. Після цього "Ноосфера" знову вирушила в Антарктику, щоб забезпечити ротацію полярників на "Арцтовському". Нині судно вже прямує до Кейптауна, де перебуватиме до наступного антарктичного сезону", – розповіли в науковому центрі.

Кадри, які варто побачити

8 квітня, мешканці Північної Америки мали змогу побачити рідкісну астрономічну подію – повне сонячне затемнення. Поки мільйони глядачів дивилися на явище з землі, астронавти з NASA зняли цю події з космосу. Вражаючі кадри облетіли планету.

Раніше NASA показало нові унікальні кадри з Марса. Їх зробив орбітальний апарат Odyssey за допомогою камери Thermal Emission Imaging System (THEMIS).

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