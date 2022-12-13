Супутник "Космос-2560" запустили 15 жовтня ракетою-носієм "Ангара 1.2" / фото t.me/roscosmos_gk

Черговий російський військовий супутник "Космос-2560" згорів в атмосфері Землі менш ніж через два місяці після запуску.

Як розповів астрофізик Джонатан Макдауелл, супутник запустили у жовтні, а вже 10 грудня він зійшов з орбіти.

Як і попередній супутник цієї серії, "Космос-2560" не підвищував і не утримував свою орбіту, а лише знижувався.

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"Схоже, відсутність змін орбіти для цих двох місій є задумом, хоча це трохи дивно", - додав Макдауелл.

"Космос-2560" після запуску лише знижувався / графік twitter.com/planet4589

Зазначимо, що це не вперше, коли російські супутники цієї серії "падають" на Землю. Тож існує поки що непідтверджена ймовірність, що ці шпигунські апарати відпочатку "запрограмовані" для такої "самоліквідації".

Космос-2560 - що відомо

Супутник "Космос-2560" запустили 15 жовтня з випробувального космодрому Плесецьк ракетою-носієм "Ангара 1.2". Після запуску в "Роскосмосі" повідомили, що з апаратом встановлений і підтримується стійкий телеметричний зв'язок, а його бортові системи працюють штатно.

Точної інформації щодо його призначення немає через секретність. За даними сайту Everyday Astronaut, цей супутник був призначений для проведення оптичної розвідки класу Емка-3 і мав працювати на сонячно-синхронній орбіті.

Падіння інших російських супутників

Як повідомляв УНІАН, російський військовий супутник-шпигун "Космос-2555" 18 травня цього року зійшов з орбіти і згорів у атмосфері Землі після неконтрольованого падіння. Він був виведений на орбіту 29 квітня.

Раніше, у жовтні 2021 року, аналогічна ситуація сталася зі спорідненим супутником Космос-2551, запущеним у вересні іншою ракетою-носієм. Цей апарат також зійшов з орбіти і яскраво згорів в атмосфері Землі.

Весною 2021 року супутник Космос-2525 також зійшов з орбіти і згорів в атмосфері. Пізніше того ж року, за даними командування повітряно-космічної оборони США NORAD, Росія втратила інший військовий супутник - Меридіан-2.

Зазначалося, що в РФ майже не залишилося супутників оптичного спостереження на орбіті. У тих, які ще функціонують, закінчується термін служби. При цьому створення і запуск нових апаратів стикаються з проблемами через санкції.

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