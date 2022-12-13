Росіяни запустили в космос свій військовий мотлох у жовтні, а вже 10 грудня це залізяччя зійшло з орбіти.

Черговий російський військовий супутник "Космос-2560" згорів в атмосфері Землі менш ніж через два місяці після запуску.

Як розповів астрофізик Джонатан Макдауелл, супутник запустили у жовтні, а вже 10 грудня він зійшов з орбіти.

Як і попередній супутник цієї серії, "Космос-2560" не підвищував і не утримував свою орбіту, а лише знижувався.

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"Схоже, відсутність змін орбіти для цих двох місій є задумом, хоча це трохи дивно", - додав Макдауелл.

Зазначимо, що це не вперше, коли російські супутники цієї серії "падають" на Землю. Тож існує поки що непідтверджена ймовірність, що ці шпигунські апарати відпочатку "запрограмовані" для такої "самоліквідації".

Космос-2560 - що відомо

Супутник "Космос-2560" запустили 15 жовтня з випробувального космодрому Плесецьк ракетою-носієм "Ангара 1.2". Після запуску в "Роскосмосі" повідомили, що з апаратом встановлений і підтримується стійкий телеметричний зв'язок, а його бортові системи працюють штатно.

Точної інформації щодо його призначення немає через секретність. За даними сайту Everyday Astronaut, цей супутник був призначений для проведення оптичної розвідки класу Емка-3 і мав працювати на сонячно-синхронній орбіті.

Падіння інших російських супутників

Як повідомляв УНІАН, російський військовий супутник-шпигун "Космос-2555" 18 травня цього року зійшов з орбіти і згорів у атмосфері Землі після неконтрольованого падіння. Він був виведений на орбіту 29 квітня.

Раніше, у жовтні 2021 року, аналогічна ситуація сталася зі спорідненим супутником Космос-2551, запущеним у вересні іншою ракетою-носієм. Цей апарат також зійшов з орбіти і яскраво згорів в атмосфері Землі.

Весною 2021 року супутник Космос-2525 також зійшов з орбіти і згорів в атмосфері. Пізніше того ж року, за даними командування повітряно-космічної оборони США NORAD, Росія втратила інший військовий супутник - Меридіан-2.

Зазначалося, що в РФ майже не залишилося супутників оптичного спостереження на орбіті. У тих, які ще функціонують, закінчується термін служби. При цьому створення і запуск нових апаратів стикаються з проблемами через санкції.

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