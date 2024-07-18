Директор SpaceX з управління місією Dragon Сара Вокер сказала, що найскладнішою частиною місії буде фінальний етап, який підштовхне МКС до остаточного спуску.

Міжнародна космічна станція була притулком для сотень астронавтів за останні 23 роки, але її дні полічені. У червні NASA оголосило, що заплатить компанії Ілона Маска SpaceX до 843 мільйонів доларів за допомогу у виведенні МКС з експлуатації.

У середу NASA і SpaceX поділилися новими подробицями свого плану, який охоплює надвеликий космічний корабель Dragon, здатний виштовхнути МКС з орбіти і обрушити її на віддалену океанську могилу, імовірно, у 2031 році, пише Business Insider.

Космічні кораблі SpaceX Dragon наразі доставляють астронавтів NASA і вантажі на МКС і назад. Однак порівняно з МКС, яка важить близько 925 000 фунтів, астронавти і вантаж надзвичайно легкі.

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Ось чому SpaceX розглядає можливість оснащення одного зі своїх Dragon для цієї роботи.

Як SpaceX планує відмовитися від МКС

SpaceX планує оснастити наявний Cargo Dragon новим потужним багажником і наддувом його 46 двигунами Draco, що на 30 двигунів більше, ніж у звичайного Dragon.

Одержаний у результаті "корабель, що спускається з орбіти", буде приблизно удвічі довшим за звичайний корабель "Дракон", матиме вшестеро більше палива і вироблятиме вчетверо більше потужності.

Директор SpaceX з управління місією Dragon Сара Вокер сказала, що найскладнішою частиною місії буде фінальний етап, який підштовхне МКС до остаточного спуску.

"Цей опік повинен бути досить потужним, щоб керувати всією космічною станцією, одночасно чинячи опір крутним моментам і силам, спричиненим збільшенням атмосферного опору космічної станції, щоб гарантувати, що вона зрештою завершиться в наміченому місці", - сказала Вокер.

Кінцевий пункт призначення МКС буде у віддаленій частині океану, наприклад, у південній частині Тихого океану, але NASA ще не обрало точного місця. Коли космічний корабель розміром із футбольне поле з виттям падає, NASA не хоче, щоб він упав куди-небудь, крім відкритого океану.

Нова глава в освоєнні космосу

Вокер сказала, що можливість допомогти завершити цю важливу главу в освоєнні космосу - це честь.

"Я думаю, це чудовий повний досвід для мене і для SpaceX", - заявила Вокер на брифінгу в середу.

У 2012 році Dragon став першим комерційним кораблем, який зістикувався з МКС, і, якщо все піде за планом, це буде останній корабель, який коли-небудь зістикувався зі станцією.

"Я не можу не підкреслити, наскільки для нас велика честь бути частиною цього кроку", - сказала Вокер.

NASA розглядало можливість виконання цієї роботи з трьома російськими космічними кораблями "Прогрес", але навіть цього було недостатньо для розміру космічної станції, за словами Дани Вайгель, менеджерки програми NASA з МКС.

NASA і його російський колега Роскосмос планують продовжувати використовувати МКС до 2030 року, коли обидва агентства мають намір розійтися і перейти на нові космічні станції. NASA сподівається стати одним із багатьох клієнтів приватних космічних станцій у майбутньому.

Утилізація МКС - хто проти

Колишні керівники NASA та Європейського космічного агентства заявили, що американський план знищення Міжнародної космічної станції, який передбачає її спалення в атмосфері та падіння в Тихий океан, позбавить громадян майбутнього одного з найвидатніших технологічних шедеврів цивілізації, тож такі наміри потрібно зупинити.

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