Відомо, що контракт на її знищення отримала компанія Ілона Маска SpaceX.

Колишні керівники NASA і Європейського космічного агентства заявили, що американський план знищення Міжнародної космічної станції, який передбачає її спалення в атмосфері та падіння в Тихий океан, позбавить громадян майбутнього одного з найбільших технологічних шедеврів цивілізації, тому такі наміри потрібно зупинити, пише Forbes.

"Проєкти NASA щодо відправки МКС на місію камікадзе в мирний час, щоб вона вибухнула при зіткненні з антарктичними водами, знищили б полярну зірку людської винахідливості", - пояснив генеральний директор Європейського космічного агентства Жан-Жак Дорден, коли МКС будувалася і розширювалася.

В інтерв'ю Forbes Дорден наголосив, що рішення про знесення станції має бути скасоване, а МКС повинна бути піднята на вищу орбіту, щоб це стало подарунком для наступного покоління нового тисячоліття.

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Він додав, що його настільки стривожила перспектива винесення смертного вироку для Міжнародної космічної станції, що він об'єднався зі своїм другом та партнером по будівництву станції, а саме колишнім адміністратором NASA Майклом Гріффіном, аби звернутися до світу із закликом про відстрочку виконання такого завдання.

"Як двоє з багатьох будівельників МКС, ми рекомендуємо відповідальним особам розглянути інші варіанти, ніж знищення одного з найбільших досягнень планети", - підкреслив Дорден.

Водночас головні будівельники закликають "передати її майбутнім поколінням та залишити їм право вирішувати" долю станції.

Крім того, Дорден і Гріффін у своєму заклику про порятунок МКС вважають, що та сама ракета-носій, яку NASA замовляє для знищення станції, могла б забезпечити її підйом у вищі небеса, де вона могла б безпечно кружляти навколо планети впродовж століть.

"Для переміщення МКС з її нинішньої 400-кілометрової висоти на кругову орбіту висотою 800 кілометрів потрібне прискорення близько 220 метрів на секунду, приблизно таке ж, яке необхідне для точного управління сходженням з орбіти. Наше питання до нинішнього покоління: оскільки розгінний блок все одно має бути побудований, чи не краще було б використати його для виведення МКС на вищу орбіту для можливого використання майбутніми поколіннями, ніж знищувати його при вході в атмосферу?", - зазначають вони у відкритому листі, опублікованому на сайті SpaceNews.

Знищення МКС - що відомо

Як писав УНІАН, компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт на знищення Міжнародної космічної станції. Для цього каліфорнійська компанія побудує транспортний засіб, який зможе зіштовхнути 430-тонну орбітальну платформу в Тихий океан на початку наступного десятиліття. Вартість таких робіт, згідно з контрактом, приблизно 843 мільйонів доларів.

"Вибір американського корабля для зведення з орбіти Міжнародної космічної станції (МКС) допоможе NASA та її міжнародним партнерам забезпечити безпечний і відповідальний перехід на низьку навколоземну орбіту після завершення роботи станції. Це рішення також підтримує плани NASA щодо майбутніх комерційних напрямків і дозволяє продовжувати використання навколоземного простору", - наголосив директор космічних операцій агентства Кен Бауерсокс.

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