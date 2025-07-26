Форма хрящових структур гортані цього динозавра нагадувала будову сучасних птахів.

У Китаї палеонтологи виявили новий вид травоїдних динозаврів, які не гарчали чи ревіли, а видавали звуки, більше схожі на пташині, пише phys.org. Новий вид, який, як стверджується, умів свистіти і цвірінькати, отримав назву Pulaosaurus qinglong - на честь міфічного китайського дракона, відомого гучним криком. Pulaosaurus був невеликим рослиноїдним динозавром близько 60 сантиметрів завдовжки і ходив на двох ногах.

Як ідеться в опублікованій статті, дослідники виявили напрочуд добре збережену скам'янілість молодої особини Pulaosaurus qinglong у провінції Хебей на півночі Китаю. Останки включали майже повний скелет, що складався з хребців, кінцівок, таза, кісток гортані.

Примітно, що це всього лише другий динозавр, у якого були знайдені скам'янілі кістки гортані, що дало змогу дослідникам детальніше вивчити звуковидобування і вокалізацію цього динозавра.

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Вчені вказують, що форма хрящових структур гортані цього динозавра нагадувала будову сучасних птахів. Це говорить про те, що динозавр міг щебетати, свистіти або видавати інші звуки, більше схожі на пташині.

Щоправда, як саме він звучав, поки сказати неможливо. Через те, що нижня щелепа була сильно сплющена, провести точні акустичні розрахунки не вийде.

Раніше вчені відкрили новий вид одних із найбільш ранніх хижих динозаврів. Вони досягали у висоту трохи більше 1 метра і мешкали на Землі приблизно 220 мільйонів років тому.

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