Археологи вважають, що вік найбільш раннього скелета, знайденого під час розкопок у Малайзії, може становити до 16 000 років.

Археологи, які досліджують печери в Малайзії перед їхнім затопленням для будівництва гідроелектростанції, виявили понад дюжину доісторичних поховань, вік яких, на їхню думку, становить до 16 000 років.

Печери у віддаленій долині Ненггірі приблизно за 215 кілометрів на північ від Куала-Лумпура опиняться під водою, якщо водосховище заповниться, як і планувалося, в середині 2027 року, створивши озеро площею 53 квадратні кілометри, що живитиме гідроелектростанцію потужністю 300 мегават.

Зуліскандар Рамлі, археолог із Національного університету Малайзії, розповів Live Science, що більшість скелетів, мабуть, належать донеолітичній культурі регіону.

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Деякі вчені припускають, що це була гілка культури мисливців-збирачів хоабінь, які виготовляли відмінні кам'яні знаряддя, знайдені в інших частинах Південно-Східної Азії, від південно-західного Китаю до Індонезії. Вчені також вважають, що народи хоабінь використовували багато диких рослин, включно з перцем, бобами і горіхом бетеля, які сьогодні одомашнені в цьому регіоні.

Рамлі, який керував розкопками в долині Ненггірі, сказав, що його команда знайшла загалом 16 осіб, похованих у 13 вапнякових печерах на чотирьох ділянках.

Знахідки в печерах

П'ятнадцять скелетів були поховані в зігнутому або "повністю зігнутому" положенні, що вказує на донеолітичне поховання в цьому регіоні, сказав Рамлі. Але інший скелет був похований у витягнутому положенні, і датування осадових шарів у печері, включно з радіовуглецевим датуванням, припускає, що він виник у неолітичний період близько 6000 років тому.

Крім 16 скелетів, археологи витягли з печер понад 71 000 доісторичних артефактів.

Багато з них являють собою оброблені фрагменти кам'яних знарядь, але археологи також знайшли тисячі керамічних виробів, а також кам'яні прикраси.

Малайзійське державне інформаційне агентство Bernama повідомило, що археологічні роботи на об'єктах долини Ненггірі розпочалися в березні 2022 року і завершилися в жовтні 2023 року. Однією з найважливіших знахідок став повний людський скелет у печері під назвою Гуа Келедунг Кесіл, вік якого оцінюють у 14 000-16 000 років.

"Це найповніший і найстаріший скелет у повністю зігнутому положенні, знайдений у країні", - сказав Рамлі.

Поховальний інвентар

Багато з артефактів являли собою похоронний інвентар, який був навмисно похований у печерах разом із померлими, сказав Рамлі. У донеолітичних могилах вони зазвичай включали кам'яні знаряддя, гематитові мінерали або червону охру і кристали.

Однак у могилі періоду неоліту похоронний інвентар включав кам'яний браслет, відполіровані кам'яні знаряддя і шматки кераміки, сказав він.

Очікується, що вартість проєкту гідроелектростанції Ненггірі становитиме 5 мільярдів малайзійських ринггітів або понад 1 мільярд доларів США.

Крім забезпечення електроенергією енергосистеми Малайзії та водою для іригаційних проєктів, будівництво греблі, як очікується, забезпечить 2000 робочих місць для корінних оранг-аслі та інших місцевих жителів, повідомляє Bernama.

Однак критики стверджують, що гребля негативно позначиться на селах оранг-аслі вздовж річки Ненггірі і затопить родові землі та ліси.

Новини археології

Археологи розкопали могилу "варвара", який помер на кордоні Римської імперії в четвертому столітті нашої ери. Чоловік, якому було близько 60 років, був похований 1700 років тому разом із цінними речами, такими як кераміка, скляний посуд і невеликий гребінець із дрібними зубцями.

Дослідники виявили поховання під час будівництва будинків у селі Герштеттен, за 65 км на схід від Штутгарта в Німеччині.

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