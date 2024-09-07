Чоловік, імовірно, належав до германських племен алеманів, які зіграли роль у падінні Риму.

Археологи розкопали могилу "варвара", який помер на кордоні Римської імперії в четвертому столітті нашої ери.

Чоловік, якому було близько 60 років, був похований 1700 років тому разом із цінними речами, такими як кераміка, скляний посуд і невеликий гребінець із дрібними зубцями, пише The Independent.

Дослідники виявили поховання під час будівництва будинків у селі Герштеттен, за 65 км на схід від Штутгарта в Німеччині.

Відео дня

За їхніми словами, майстерно зроблена могила була укладена в дерев'яну камеру і знаходилася у видному, відокремленому місці.

Римляни називали німецькі племена "варварами", що буквально означає "люди, які говорять по-іншому", термін, який вони також використовували для неримських народів, що живуть за межами територій імперії.

Археологи кажуть, що ця людина, ймовірно, належала до германських племен алеманів, які жили на річці Верхній Рейн. Германські варвари вторглися в Західну Римську імперію на півдні до кінця п'ятого століття, що призвело до її падіння.

Період з четвертого по восьме століття був часом великих соціально-економічних і культурних перетворень у Європі. Але про нього мало що відомо через відсутність надійних письмових свідчень.

Археологічні дослідження варварських кладовищ дають цінну інформацію про цей час, званий періодом переселення народів, який заклав основу сучасного європейського суспільства, але раніше було виявлено мало ранніх німецьких могил.

Більшість виявлених наразі могил розташовані в південно-західній німецькій землі Баден-Вюртемберг, що межує з Францією і Швейцарією.

Археологи заявили, що виявлення більшої кількості могил проллє більше світла на цю епоху історії.

"Розкопки на Бісмаркштрассе, де було виявлено поховання, були завершені через тиждень після виявлення гробниці на початку травня", - йдеться в заяві Регіональної ради Штутгарта.

Дві керамічні посудини, знайдені на місці, були відновлені Державним управлінням зі збереження пам'яток при Регіональній раді Штутгарта.

Ребро з могили, взяте для радіовуглецевого датування, підтвердило, що він помер між 263 і 342 роками нашої ери.

Новини археології

Археологи в Болгарії виявили п'ять золотих монет, датованих часом імператора Юстиніана Великого (правив з 527 по 565 рр. н. е.). Хоча знаходити монети під час розкопок - звична річ, ці були знайдені на підлозі будинку X століття, що дає змогу припустити, що середньовічні мешканці будинку зберігали монети як свого роду реліквію або артефакт.

Вас також можуть зацікавити новини: