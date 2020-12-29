У США невеликим безпілотним апаратам дозволять літати над людьми і в нічний час доби.
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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Федеральне управління цивільної авіації США (FAA). Дозвіл стане важливим кроком до використання дронів в комерційній доставці вантажів.
За чинними на сьогодні правилами дрони можуть літати тільки над людьми, які причетні до управління апаратами, або над людьми в укритті. Це сильно обмежує комерційне застосування апаратів.
Будуть передбачені більш складні правила нічного застосування дронів і умови застосування більших за розміром апаратів.
Зазначається, що в США компанії змагаються у створенні флоту безпілотників для швидкої доставки вантажів. Вже зараз там зареєстровано 1,7 мільйона апаратів і 203 тисячі сертифікованих FAA віддалених пілотів.
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