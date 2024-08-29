Вчені намагаються з'ясувати, що стало причиною недавнього різкого похолодання тропічної Атлантики, але поки що отримано мало даних.

Протягом кількох місяців цього літа велика смуга Атлантичного океану вздовж екватора охолоджувалася з рекордною швидкістю. Хоча зараз холодна пляма теплішає, повертаючись до норми, вчені все ще не знають, що від початку спричинило настільки різке похолодання.

Аномальна холодна пляма, яка обмежується смугою океану, що охоплює кілька градусів на північ і південь від екватора, утворилася на початку червня після багатомісячної смуги найтепліших поверхневих вод за більш ніж 40 років. Хоча відомо, що цей регіон коливається між холодною і теплою фазами кожні кілька років, швидкість, з якою він впав з рекордно високої до низької цього разу, "дійсно безпрецедентна", сказав Франц Тухен, науковий співробітник постдокторанта в Університеті Маямі у Флориді, який відстежує цю подію, в інтерв'ю Live Science.

"Ми все ще чухаємо голову, намагаючись зрозуміти, що насправді відбувається", - сказав Майкл Макфаден, старший науковий співробітник Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), який курирує низку буїв у тропіках, що збирають дані про холодну пляму в режимі реального часу. "Це може бути якась тимчасова особливість, яка розвинулася з процесів, які ми не зовсім розуміємо".

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Температура поверхні моря в східній екваторіальній Атлантиці була найвищою в лютому і березні, коли вона перевищила 30 градусів за Цельсієм - найтепліші місяці з 1982 року. Коли настав червень, температура почала загадково падати, сягнувши найнижчої позначки наприкінці липня у 25 градусів за Цельсієм, нещодавно написав Тучен у своєму блозі.

Прогнози показали, що похолодання може бути на межі розвитку в Атлантичну Нінья, регіональну кліматичну модель, що має тенденцію збільшувати кількість опадів у Західній Африці та зменшувати їх у північно-східній Бразилії, а також у країнах, прилеглих до Гвінейської затоки, включно з Ганою, Нігерією та Камеруном. Явище, яке не таке сильне, як аналог Ла-Нінья в Тихому океані, і не спостерігалося з 2013 року, було б оголошене, якби температура нижче середнього зберігалася протягом трьох місяців, до кінця серпня.

"Однак холодна кишеня води останніми тижнями нагрівається, тому "вердикт уже цілком зрозумілий: його не класифікуватимуть як атлантичний Нінья", - сказав Тучен.

Проте з'ясування того, що саме спричинило різке похолодання, дасть змогу вченим краще зрозуміти особливості клімату Землі, що зрештою може бути корисним для прогнозування погоди, сказав Тучен. Але жоден з очікуваних процесів поки не проявився.

Щось ще відбувається

Прохолодніші поверхневі води зазвичай супроводжуються сильнішими пасатами, які дмуть поблизу екватора і є найвпливовішими рушійними силами Ніньяс, оскільки вони забирають теплі поверхневі води і дають змогу глибшій, холоднішій воді підніматися через процес, відомий як екваторіальний апвеллінг. Як не дивно, нещодавній холодний регіон збігається зі слабшими вітрами на південний схід від екватора, які "роблять протилежне тому, що вони мали б робити, якби були причиною похолодання", - сказав Тучен. "Наразі ми вважаємо, що вітри насправді реагують на похолодання".

Макфаден зазначив, що деякі аномально сильні вітри, які розвинулися на захід від холодної плями в травні, могли спровокувати похолодання з рекордною швидкістю, але ці вітри "не посилилися так сильно, як впала температура", - сказав Макфаден. "Відбувається щось іще".

Учені змоделювали кілька можливих кліматичних процесів, щоб спробувати пояснити спостережуваний холодний регіон, наприклад, надзвичайно сильні потоки тепла в атмосфері або раптові зміни в океанічних і вітрових течіях.

"З того, що ми бачимо, це не очевидні рушійні сили цього похолодання", - сказав Тучен.

Хоча це безпрецедентно, нещодавнє різке похолодання навряд чи буде спричинене антропогенною зміною клімату.

"Я не можу цього виключити. Але на перший погляд, це просто природна зміна кліматичної системи над екваторіальною Атлантикою", - сказав Макфаден.

Використовуючи дані із супутників, океанічних буїв та інших метеорологічних інструментів, Тучен і Макфаден входять до числа кількох кліматологів, які пильно відстежують холодну пляму і будь-які майбутні наслідки, які вона може спричинити на навколишні континенти, - які можуть проявитися через місяці.

"Це потенційно матиме серйозні наслідки", - сказав Макфаден. "Нам просто потрібно спостерігати і дивитися, що станеться".

Зміна клімату - деталі

Відомі своєю красою острівні держави можуть загинути через підвищення рівня Тихого океану - глава ООН називає підвищення рівня моря "світовою катастрофою", яка особливо загрожує тихоокеанському раю.

Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до світу зі ще одним кліматичним сигналом SOS. Цього разу він сказав, що ці абревіатури означають "врятуйте наші моря". Зазначається, що рівень моря підвищується дедалі швидше, особливо в найбільш вразливих острівних державах Тихого океану.

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