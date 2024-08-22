Температура поверхні океану досягла мінімуму для цієї пори року.

В Атлантичному океані відбувається дивна аномалія, і експерти не можуть зрозуміти її причину.

За останній рік температура поверхні океану, на тлі глобального потепління, досягла нових максимумів, пише Unilad. Але щось сталося, і ситуація кардинально змінилася в Атлантичному океані, де температура поверхні раптово впала з рекордною швидкістю. За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), Атлантика почала охолоджуватися з травня і стала на пару градусів холоднішою, ніж зазвичай для цієї пори року.

Тепер учені очікують, що температура все ж таки підвищиться частково через антропогенну зміну клімату і частково через складне погодне явище під назвою Ель-Ніньо. Ель-Ніньо відноситься до потепління поверхні океану або більш високих температур в океані, ніж зазвичай.

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Але фахівці припускають, що атлантичний Ель-Ніньо, найімовірніше, буде замінений своїм аналогом Ла-Нінья, коли температура океану стає незвично низькою трохи завчасно.

Обидва ці погодні явища неймовірно складні і схильні до пасатів, сонячного нагрівання і опадів, що ускладнює їх прогнозування.

Однак раптовий зсув температур Атлантики і його передбачуваний перехід у Ла-Нінья, який, як прогнозується, почнеться у вересні, вельми спантеличили експертів.

"Ми розглянули список можливих механізмів, і поки нічого не підходить", - сказав Франс Філіп Тухен, аспірант Університету Маямі.

Ці безпрецедентні зміни, очевидно, викликають занепокоєння за навколишнє середовище. Наразі вчені відстежують, чи повністю Атлантика переростає в Ла-Нінья. Якщо це станеться, то прогнози щодо клімату для навколишніх територій можуть змінитися.

Інші новини про зміну клімату

Тренд на глобальне потепління триває понад 100 років, він збігається з початком масової індустріалізації та урбанізації людської цивілізації. Досить умовною датою старту кліматичних змін можна вважати 1850 рік.

22 липня 2024 року стало найспекотнішим днем в історії. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus, яка відстежує подібні тенденції з 1940 року.

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