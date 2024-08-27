В ООН заявили, що кліматичну кризу створено людством.

Відомі своєю красою острівні держави можуть загинути через підвищення рівня Тихого океану - глава ООН називає підвищення рівня моря "світовою катастрофою", яка особливо загрожує тихоокеанському раю.

Як пише The Independent, генсекретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до миру із ще одним кліматичним сигналом SOS. Цього разу він сказав, що ці абревіатури означають "врятуйте наші моря". Зазначається, що рівень моря підвищується все швидше, особливо в найбільш уразливих острівних державах Тихого океану.

"Організація Об'єднаних Націй та Всесвітня метеорологічна організація опублікували доповіді про погіршення ситуації з підвищенням рівня моря, спричиненого потеплінням Землі та таненням крижаних щитів та льодовиків. У них наголошується, що південно-західна частина Тихого океану страждає не тільки на підвищення його рівня, а й на інші наслідки зміни клімату, таких як закислення океану та хвилі тепла", - сказано в публікації.

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Зазначається, що Гутерріш виступив зі своїм закликом у столиці полінезійського острівного королівства Тонга, розташованого в південній частині Тихого океану, на засіданні Форуму тихоокеанських островів.

"Це шалена ситуація. Підвищення рівня моря - криза, повністю створена людством. Криза, яка скоро розростеться до майже неймовірних масштабів. Всесвітня катастрофа ставить цей тихоокеанський рай під загрозу. Океан переповнений", - сказав Гутерріш.

Звіт про ситуацію в регіоні, запитаний ООН, свідчить, що в період з 1990 по 2020 рік рівень моря у столиці Тонга Нукуалофа піднявся на 21 сантиметр, що вдвічі перевищує середній світовий показник 10 сантиметрів. Столиця острівної держави Самоа – Апіа – зіткнулася з 31-сантиметровим підвищенням рівня моря, тоді як у місті Сува, Фіджі – з 29-сантиметровим.

"Це наражає тихоокеанські острівні держави на серйозну небезпеку", — сказав Гутерріш. При цьому, за його словами, близько 90% населення регіону мешкають у зоні ризику - в межах всього 5 кілометрів від океану.

"З 1980 року кількість прибережних повеней на Гуамі зросла з двох до 22 разів на рік. На островах Кука - з п'яти до 43, у Паго-Паго, Американське Самоа, прибережні повені збільшилися з нуля до 102 разів на рік", - пише видання.

Згідно зі звітом, рівень моря підвищується швидше на заході Тихого океану через більш високу температуру води, течії й те, що туди прямує частина льоду, що тане, з Антарктиди.

Гутерріш сказав, що бачить зміни з того часу, як останній раз був у регіоні у травні 2019 року. Та, на думку колишнього співробітника Геологічної служби США, фахівця за рівнем моря С. Джеффреса Вільямса, тривога цілком виправдана. Як він вважає, те, що відбувається, особливо небезпечне для островів Тихого океану, оскільки їх більшість - на низьких висотах, через що місцеві жителі можуть стати жертвами повеней.

У публікації сказано, що підвищення рівня води значною мірою пов'язане із таненням льоду в Антарктиді та Гренландії.

"Там танення значно прискорилося за останні три-чотири десятиліття через високі темпи потепління на полюсах", - сказав Вільямс.

За даними ООН, близько 90% тепла, яке утримується парниковими газами, йде в океани. І в глобальному масштабі підвищення рівня води прискорюється, що перегукується з дослідженнями, що рецензуються. За словами Гутерріша, зараз цей показник найвищий за останні 3000 років.

Відповідно до звіту ООН, у період із 1901 по 1971 рік середній рівень світового моря підвищувався на 1,3 сантиметра за десятиліття. У період з 1971 до 2006 року - до 1,9 сантиметра, з 2006 по 2018 рік він зріс до 3,7 сантиметра, а за останнє десятиліття рівень моря піднявся на 4,8 сантиметра.

У звіті ООН також виділено міста у 20 найбагатших країнах, на частку яких припадає 80% газів, які утримують тепло. До міст, де рівень моря за останні 30 років підвищився як мінімум на 50% порівняно із середнім світовим показником, належать Шанхай, Перт, Лондон, Атлантік-Сіті, Нью-Джерсі, Бостон, Маямі та Новий Орлеан.

"Новий Орлеан очолив список із 10,2 дюймами (26 сантиметрів) підвищення рівня моря в період з 1990 по 2020 рік. Представники ООН наголосили, що повінь у Нью-Йорку під час суперурагану Сенді у 2012 році посилилася саме через підвищення рівня океану. Дослідження 2021 року показало, що підвищення рівня води, спричинене кліматом, додало 8 мільярдів доларів до витрат від шторму", - пише видання.

Гутерріш заявив, що відбувається "кліматичний хаос", і закликав багаті країни активізувати зусилля щодо скорочення викидів вуглецю, припинення використання викопного палива та надання допомоги біднішим державам.

"Проте, енергетичні плани країн показують, що у 2030 році вони будуть виробляти вдвічі більше викопного палива, ніж кількість, яка обмежить потепління до узгоджених на міжнародному рівні рівнів, йдеться у звіті ООН за 2023 рік", - пише The Independent.

Світу загрожують мегацунамі - що відомо

Нагадаємо, учені-кліматологи б'ють на сполох з приводу зростаючого ризику мегацунамі з хвилями заввишки понад 100 метрів. Причиною їх може стати танення льодовиків у Гренландії, яке спричиняє масивні зсуви ґрунту. Як пише Independent, дослідники проаналізували один такий випадок гігантського цунамі, який спричинив руйнування у віддалених районах східної Гренландії.

Цунамі в Гренландії мали руйнівні наслідки. Наприклад, у 2017 році воно затопило село і вбило чотирьох людей. Мегацунамі біля східного узбережжя Гренландії з хвилями, що досягають висоти понад 100 м, також досягли Європи. Одне з таких у вересні 2023 року обрушилося на фіорд Діксон у Східній Гренландії.

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