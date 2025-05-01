Дивовижне відкриття пролило світло на спільні моменти в еволюції цих двох абсолютно різних видів і кинуло виклик традиційним уявленням про інтелект тварин.

Глибокий еволюційний зв'язок восьминога з людиною пропонує абсолютно новий погляд на цю тварину.

Як пише Dailygalaxy, він пояснює, чому восьминоги, незважаючи на те, що вони безхребетні, показують таку складну поведінку, властиву хребетним тваринам.

Зокрема, нові дослідження показують, що восьминоги і люди можуть мати давній еволюційний зв'язок, який допомагає пояснити видатний інтелект головоногих. Згідно висновків, обидва види можуть простежити свою когнітивну складність до спільного предка, який жив близько 518 млн років тому.

Відео дня

Ключ до цієї складності лежить у мікроРНК (міРНК) - невеликих регуляторних молекулах, які контролюють експресію генів.

Дослідження, проведене Ніколаусом Раєвським у Центрі молекулярної медицини імені Макса Дельбрюка, показало, що восьминоги зазнали "масштабного розширення репертуару генів мікроРНК". Це значне збільшення, імовірно, є основним фактором еволюції їхнього мозку, що дає змогу створювати більш різноманітні типи нейронів.

Дослідники зазначили: "Основним нововведенням в області РНК м'якотілих головоногих є масштабне розширення репертуару генів мікроРНК".

Що робить це відкриття ще більш вражаючим, так це те, що мозок восьминогів і людей, мабуть, став складним напрочуд схожим чином, незважаючи на те, що вони йшли абсолютно різними еволюційними шляхами.

Вчені описують це явище як конвергентну еволюцію. Розширення мікроРНК в обох лініях припускає, що природа може сприяти певним молекулярним механізмам під час побудови складних мізків, навіть у абсолютно різних організмів.

Це відкриття вказує на загальну біологічну стратегію в побудові інтелекту у віддалених гілках життя.

Дослідження кидає виклик традиційним уявленням про інтелект у тваринному світі. "Восьминоги давно зачаровують дослідників своїми навичками розв'язання проблем, адаптивністю та цікавістю - рисами, які тепер краще вивчені завдяки їхнім інноваціям у галузі РНК", - зазначило видання.

Йдеться про те, що провідна роль мікроРНК у розвитку мозку восьминога відкриває вченим нове вікно в те, як когнітивні здібності можуть виникати незалежно у найрізноманітніших форм життя.

"Паралель між складністю мозку людини і восьминога припускає, що інтелект може виникати набагато більшою кількістю способів, ніж вважали раніше", - підкреслило видання.

Інші новини науки

Раніше вчені розкрили секрет, чому антарктичні восьминоги не замерзають у найхолоднішому океані.

А в затоці Хауракі поблизу острова Кавау, Нова Зеландія, зняли на відео незвичайне видовище - восьминіг пересувається на спині в акули.

Вас також можуть зацікавити новини: