На знімку зображений Хмарний комплекс Ро Змієносця-центр утворення зірок, що знаходиться в 390 світлових роках від Землі.

NASA показало новий знімок, який надіслав телескоп "Джеймс Вебб", і на якому на тлі червоного газу і хмар зоряного пилу відображено народження зірок.

На знімку зображений хмарний комплекс Ро Змієносця, який є центром утворення зірок, і який знаходиться від Землі на відстані 390 світлових років. За допомогою цього знімка астрономи можуть вивчити цю частину космосу детально, йдеться в повідомленні NASA.

"Знімок Ро Змієносця, зроблений "Веббом", дозволяє побачити короткий період зоряного життєвого циклу з новою чіткістю", - прокоментував вчений Клаус Понтоппідан.

Відео дня

Деякі зірки мають тіні навколозоряних дисків - це ознака того, що навколо них можуть утворитися планети.

"Це відбувається, коли зірка проривається через вихідну пилову оболонку, викидаючи в космос пару зустрічних струменів, подібно дитині, яка вперше простягає руки світу", - порівняли в NASA.

Робота телескопа "Джеймс Вебб"

Цей телескоп вже рік виконує свою місію в космосі. Він надіслав на Землю унікальні зображення, що дають можливість астрономам поглянути на часи формування Всесвіту. А 7 липня дослідники знайшли найвіддаленішу надмасивну чорну діру за допомогою телескопа Джеймса Вебба.

Вас також можуть зацікавити новини: