Вертоліт Ingenuity пролетів далі і швидше, ніж будь-коли раніше.

Безпілотний вертоліт NASA Ingenuity 30 квітня здійснив свій четвертий політ над поверхнею Марса.

Про це повідомило Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).

Зазначається, що вертоліт "пролетів далі і швидше, ніж будь-коли раніше".

"Вертоліт завершив свій четвертий політ, пролетівши далі та швидше, ніж будь-коли раніше. Також було зроблено більше фотографій, коли він пролітав над поверхнею Марса", - повідомили в агенстві.

Марсохід NASA Perseverance відзняв на відео політ вертольота Ingenuity.

Just another day on Mars, shooting video of a flying helicopter. Quick preview of #MarsHelicopter’s Flight 4 takeoff below; more pics and video yet to come.



Typical photographer: lots of gear to juggle and mountains of files to upload! Newest pics at: https://t.co/L6lhCNdqWqpic.twitter.com/jpJHeDuQcA — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 30, 2021

Також повідомляється, що Ingenuity після наступного польоту почне новий етап для вивчення: він буде використовувати інші функції, які можуть бути використані для подальших досліджень Марса.

Місія Perseverance на Марсі

Марсохід NASA під назвою Perseverance покинув Землю 30 липня 2020 року. 18 лютого 2021 року здійснив успішну посадку в 45-кілометровий кратер Езеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.

19 лютого ровер Рerseverance надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марса.

19 квітня Ingenuity здійснив перший політ на Марсі.

22 квітня марсохід NASA вперше в історії отримав кисень з атмосфери Червоної планети.

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Автор: Олег Давигора