Місяць і Венера наблизяться на рекордну відстань: коли можна спостерігати це рідкісне явище

Місяць пройде на відстані менше ніж одного градуса від Венери. Це стане найтіснішим зближенням двох небесних тіл у 2026 році.

Уже найближчими днями на любителів астрономії чекають кілька красивих небесних явищ. Головною подією стане зближення Місяця та Венери вранці 7 листопада. Вони опиняться на відстані менше одного градуса одне від одного. Це буде найтісніше зближення двох небесних тіл у 2026 році, повідомляє Forbes.

Як повідомляється, вранці 6 листопада Венера опиниться поруч із тонким серпом Місяця, освітленим приблизно на 8%. Для спостережень знадобиться відкритий горизонт на сході та південному сході.

Найкрасивіше видовище очікується 7 листопада. Місяць, освітлений лише на 3%, пройде менш ніж за один градус від Венери. Це буде найтісніше зближення Місяця та цієї планети за весь 2026 рік. Найкраще спостерігати за ними приблизно за 45 хвилин до сходу Сонця.

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На небі з’являються зимові сузір’я

Крім того, після настання темряви на сході дедалі вище піднімаються зимові сузір’я. Можна побачити Тельця з яскравою оранжево-червоною зіркою Альдебаран і зоряним скупченням Плеяди. Пізніше з’явиться Оріон, якого легко впізнати за трьома зірками, що утворюють його пояс.

Поруч з Оріоном розташоване сузір’я Близнюків, головні зірки якого – Кастор і Поллукс. У грудні саме в цій ділянці неба перебуватиме радіант метеорного потоку Гемініди.

У найближчі тижні очікуються й інші астрономічні події: пік метеорного потоку Леоніди припаде на 17–18 листопада, 21 листопада Меркурій досягне максимальної західної елонгації, а 24 листопада відбудеться повний місяць, який стане супермісяцем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венера могла поглинути свій супутник.

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