Кордон з Польщею патрулюватимуть на квадроциклах та снігоходах

У Держприкордонслужбі України заявили, що для посилення українсько-польського кордону туди буде направлено 20 нових транспортних засобів, які об'єднують в собі технічні характеристики снігохода і квадроцикла. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, транспортні засоби в рамках проекту міжнародної технічної допомоги отримають Луцький, Львівський та Мостиський прикордонні загони.

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Отримані транспортні засоби об'єднують в собі технічні характеристики снігохода і квадроцикла. Тому влітку транспортний засіб прикордонники зможуть використовувати як квадроцикл, а взимку це буде повноцінний снігохід.

Раніше США передали українським прикордонникам 45 одиниць військової техніки на $3 млн. Зокрема, прикордонники отримали вантажні автомобілі, тягачі, паливозаправники, мікроавтобуси, в тому числі броньовані, крани, екскаватори і трактори. Крім того, прикордонникам поставлені біноклі, портативні тепловізори, пневмокаркасні модулі, дизельні генератори і спальні мішки.