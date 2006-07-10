Спека буде відступати: прогноз на 10 днів

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вдень у східній частині, Криму та Приазов’ї місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°, у Криму та Приазов’ї 21-26°; у Карпатах вночі 11-16°, вдень 20-25°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 12-13 липня - мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах град. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с, на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°, місцями 32-34°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°.

14-20 липня - короткочасні дощі, грози (14 липня в Україні, 19-20 липня на Правобережжі місцями). Температура вночі 14 і 15 липня істотно не зміниться, надалі поступово знизиться до 10-16° (на узбережжі морів утримається 17-20°); вдень на півдні та сході 24-29°, на решті території, починаючи із західних областей, спека спаде до 19-26° ( 20 липня вдень в Україні 23-29°).

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°, по області вночі 14-19°, вдень 27-32°.

12-13 липня - мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.

14-15 липня - місцями короткочасні грозові дощі. Температура суттєво не зміниться, лише вдень 15 липня знизиться до 19-25°.