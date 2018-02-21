Біля Львівського університету встановили пам'ятник загиблому на Майдані студенту (відео)

Ігор Костенко був одним з кращих студентів географічного факультету Львівського університету.

На подвір'ї географічного факультету Львівського університету встановили бронзове погруддя на честь студента, який загинув під час подій на Майдані у Києві у 2014 році.

22-річний Ігор Костенко, який 4 роки провчився на факультеті, був одним з найкращих студентів, йдеться у сюжеті ТСН. Він працював журналістом спортивного інтернет-видання та був активним редактором української Вікіпедії. Його авторству належить близько 300 статтей.

Ігор був учасником подій на Майдані від самого його початку. 20 лютого 2014 року його тіло знайшли біля Жовтневого палацу з двома кульовими пораненнями.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого в Університеті залізничного транспорту у Харкові вшанували пам'ять випускника вузу - Героя Небесної Сотні Владислава Зубенка. Викладачі і студенти університету разом з керівництвом області та родичами Владислава взяли участь у покладанні квітів до меморіальної дошки Герою України.