Лобода продемонструвала свою вагітність (фото)

Співачка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі нові фото, на яких демонструє свою вагітність.

Світлана Лобода, яка готується вдруге стати матір'ю, поділилася в Instagram новими знімками у сукні, що підкреслює її цікаве положення.

Читайте такожМіла Куніс вагітна втретє - ЗМІ

На фото співачка зображена з нагородами, які були їй вручені за перемогу у номінаціях "Краща співачка" і "Кращий альбом" в рамках російської музичної премії "Браво".

Світлана Лобода продемонструвала своє становище на новій серії знімків, зроблених тоді ж, на премії, де постає перед фоловерами свого Instagram у всій красі.

Нагадаємо, росЗМІ приписують батьківство другої дитини співачки фронтмену групи Rammstein Тіллю Линдеманну, з яким Світлана познайомилася на фестивалі «Жара».