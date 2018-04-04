Лобода продемонструвала свою вагітність (фото)

10:58, 04 квітня 2018
Суспільство
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Лобода на російської музичної премії / фото instagram.com/lobodaofficial

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На фото співачка зображена з нагородами, які були їй вручені за перемогу у номінаціях "Краща співачка" і "Кращий альбом" в рамках російської музичної премії "Браво".

Світлана Лобода продемонструвала своє становище на новій серії знімків, зроблених тоді ж, на премії, де постає перед фоловерами свого Instagram у всій красі.

Нагадаємо, росЗМІ приписують батьківство другої дитини співачки фронтмену групи Rammstein Тіллю Линдеманну, з яким Світлана познайомилася на фестивалі «Жара».

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Теги: #Світлана Лобода