Лобода продемонструвала свою вагітність (фото)

Це був особливий день, а завдяки вашій сукні, він запам'ятався всім, без винятку 😚😉дякую, Юленько @yaninafashion ❤️ #блестящийнаряд#премияБраво#лучшаяпевица#лучшийальбом

A post shared by LOBODA❤️ (@lobodaofficial) on Apr 3, 2018 at 11:43am PDT