Близько 5 тисяч жителів Тернопільщини вже уклали договори з сімейними лікарями

Наразі в Тернопільській області уклали майже 5 тисяч декларацій із лікарями первинної ланки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, наразі наявна мережа первинної ланки в області нараховує 22 центри первинної медико-санітарної допомоги, 215 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 734 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів. В області сплановано оптимальну мережу закладів охорони здоров’я, що забезпечують медичне обслуговування населення у сільській місцевості.

«Заклад, де можна підписати декларацію, впізнаєте за наліпкою «Тут можна обрати свого лікаря», яка розміщена на вхідних дверях, – зауважив Степан Барна. – В системі «Електронне здоров’я» зареєстровано 28 медичних закладів Тернопільської області (ЦПМСД, поліклінік, лікарень), 161 лікар та підписано майже 5 тисяч декларацій з лікарем, що надає первинну медичну допомогу», - заявив очільник Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

До цієї мережі, як зазначив Барна, ввійшло 17 районних центрів первинної допомоги; 178 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини в тому числі: 76 амбулаторій групової практики та 102 амбулаторії моно практики.

«В області первинну медичну допомогу надають 547 лікарів (сімейні лікарі, терапевти, педіатри). Обрати свого лікаря — означає підписати декларацію з сімейним лікарем або терапевтом чи педіатром. Декларація — це форма заяви. Ви повідомляєте, що обрали саме цього лікаря і цей заклад. Тоді з липня гроші з ваших податків підуть до лікаря, якому ви довірили своє здоров’я. Обирати лікаря можна у будь-якому закладі незалежно від місця прописки», – наголосив Степан Барна.