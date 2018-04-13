Віра Брежнєва гепнулася під сцену під час виступу у Москві (відео)

Брежнєва вирішила спуститися до глядацької зали і, спіткнувшись, впала біля підніжжя сцени.

Співачка Віра Брежнєва, осоромилася під час виступу в російському Крокус Сіті Холі. Артистка впала на концерті в Москві.

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Відеозапис інциденту опублікували російські ЗМІ.

Артистка виконувала пісню «Близкие люди». Вона вирішила спуститися до глядацької зали і, спіткнувшись, впала біля підніжжя сцени. Охоронець допоміг Брежнєвій піднятися, і вона продовжила виступ. Конфуз був ще й у тому, що глядачі зрозуміли, що Брежнєва співає під фонограму.

«Не завжди легкий шлях артиста», - прокоментувала співачка свою падіння після виконання композиції.

Як повідомляв УНІАН, раніше популярну українську співачку, екс-учасницю відомого жіночого колективу "ВІА Гра" і дружину композитора Костянтина Меладзе Віру Брежнєву звинуватили в плагіаті.