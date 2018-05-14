Україна увійшла в шістку найкращих виступів на Євробаченні за останні 10 років
У Лісабоні 12 травня пройшов фінал 63-го конкурсу Євробачення, перемогу у якому здобула представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.
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Одразу після цього на офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу з'явився рейтинг найкращих виступів учасників Євробачення за останні 10 років на думку телеглядачів, передає ТСН.
Так виступ Джамали на Євробаченні-2016 з піснею "1944" глядачі оцінили досить високо, тим самим визначивши Україну на шосту сходинку.
В опитуванні взяло участь понад 7 тис. осіб.
Першу сходинку рейтингу посіла представниця Швеції на Євробаченні-2012 Лорін з піснею Euphoria.
Цікаво, що виступ цьогорічної переможниці Євробачення Нетти Барзілай з Ізраїлю посів у рейтингу третю сходинку.
Нагадаємо, Сальвадор Собрал, який виступив на сцені Євробачення-2018 після пересадки серця, вручив Нетті нагороду конкурсу - кришталевий мікрофон. Але невдовзі він у неї зламався.