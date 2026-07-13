Том Круз з пузиком: вийшов перший трейлер 'Діґґера' Іньярріту (відео)

В український прокат фільм має вийти 1 жовтня 2026 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures показала перший повний трейлер сатиричної чорної комедії "Діґґер" (Digger) з Томом Крузом в головній ролі.

У новому ролику глядачі нарешті вперше побачили, як виглядає головний герой стрічки у виконанні зіркового актора, відомого за такими стрічками, як "Топ Ган", "Місія неможлива", "Інтерв'ю з вампіром", "Людина дощу", "Особлива думка", "Із широко заплющеними очима", "На межі майбутнього" та багатьма іншими.

Як виявилося, заради ролі багатія Діґґера Рокуелла, якого називають "наймогутнішою людиною у світі", Круз змінився до невпізнання – він постав з сивим рідким волоссям, залисиною та чималим животиком. І це кардинальна трансформація для 64-річного актора, відомого своєю чудовою фізичною формою.

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За сюжетом стрічки, після того як дії однієї з компаній, фінансованих Рокуеллом, призводять до глобальної катастрофи, той намагається довести, що саме він є єдиним рятівником людства.

Нагадаємо, окрім Круза у фільмі зіграли Сандра Гюллер ("Анатомія падіння", "Зона інтересу", "Тоні Ердман", "Проєкт "Аве Марія"), Джон Гудмен ("Виховуючи Аризону", "Король Ральф", "Великий Лебовські", "Конг: Острів Черепа"), Джессі Племенс ("Влада пса", "Повстання Штатів", "Бугонія", серіали "Фарго", "Любов і смерть"), Різ Ахмед ("Веном", "Звук металу", "Фінікійська схема", "Оператор"), Софі Вайлд ("Говори до мене", "Магічні двері", "Хороша погана дівчинка"), Емма Д'Арсі (серіал "Дім дракона") та інші.

Зняв картину мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту ("21 грам", "Б'ютифул", "Бердмен", "Уцілілий").

В український прокат фільм має вийти 1 жовтня 2026 року.

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