У трьох областях через негоду знеструмлено 155 населених пунктів

Як повідомляє прес-служба ДСНС, в ніч на 20 листопада внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, ожеледь) через спрацювання систем захисту ліній електропередачі сталося знеструмлення 132 населених пунктів у трьох областях .

У Житомирській області без електропостачання залишилися 86 населених пунктів, у Київській - 25 населених пунктів, з них 12 частково і у Вінницькій - 21 населений пункт.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада аварійно-відновлювальними бригадами обленерго було відновлено електропостачання 72 населених пунктів, знеструмлених у ніч на 19 листопада внаслідок складних погодних умов в східній частині Запорізької області.

Станом на 7 годину 20 листопада в Запорізькій області залишаються знеструмленими 23 населених пункти, у тому числі 11 - частково. До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.