Потужний шторм може заблокувати Керченську переправу на 5 днів
11:28, 20 листопада 2014Суспільство
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У Криму чекають на стрімке похолодання, а в Керченській протоці - на штормовий вітер до 30 метрів за секунду, за таких умов пором до окупованого півострову працювати не зможе.
Керченська переправа імовірно знову не працюватиме / kuban.aif.ru
За прогнозами синоптиків, шторм триватиме протягом п'яти днів. Автомобілістів закликають пересидіти негоду вдома і до 25-го листопада не планувати поїздок переправою, повідомляє ТСН.
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Лише протягом останнього тижня цей єдиний транспортний коридор з Росії до анексованого нею Криму тричі зупиняв роботу через туман. Напередодні через слабку видимість зупинялися вантажні та пасажирські пороми.
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