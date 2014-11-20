Потужний шторм може заблокувати Керченську переправу на 5 днів

За прогнозами синоптиків, шторм триватиме протягом п'яти днів. Автомобілістів закликають пересидіти негоду вдома і до 25-го листопада не планувати поїздок переправою, повідомляє ТСН.

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Лише протягом останнього тижня цей єдиний транспортний коридор з Росії до анексованого нею Криму тричі зупиняв роботу через туман. Напередодні через слабку видимість зупинялися вантажні та пасажирські пороми.