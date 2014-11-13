Керченська переправа призупинила роботу через туман

Вантажна і пасажирська лінії Керченської поромної переправи, що є зараз єдиною транспортною артерією, яка з’єднує анексований Крим із материковою Росією, у четвер призупинили свою роботу через туман.

Про це повідомляє прес-служба «Єдиної транспортної дирекції».

«Рух суден через протоку було призупинено через погіршення погодних умов. Видимість в тумані досягає менше 100 метрів», - повідомляє прес-служба.

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У порту «Кавказ» своєї черги на пором чекають до 15 легкових автомобілів, у порту «Крим» — до 30 автомобілів.

Своєю черги на завантаження на вантажній лінії чекають: у порту Новоросійськ — 100 вантажних автомобілів, у Керченському морському торговому порту — 235.

Автомобілістам рекомендують утриматися від поїздок до Криму і назад до покращення погодних умов.

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Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року, ігноруючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим.

Керченська поромна переправа є єдиною транспортною артерією, що з’єднує Крим із материковою Росією. На переправі курсують шість поромів. Після анексії Криму Росією переправа почала зазнавати додаткове транспортне навантаження.