Акторка популярного в Україні телесеріалу змінилася до невпізнання після "уколів краси"

21:57, 15 травня 2018
Суспільство
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Фани не дізнаються зірку "Чудового століття" на її свіжих фото з Каннського кінофестивалю / tochka.net

Турецька акторка Мер'єм Узерлі піддалася критиці прихильників після своєї появи на Каннському кінофестивалі 2018. Фани не впізнають зірку "Величного століття" на її свіжих фото і відео з фестивалю.

Підписники Мер'єм в соцмережах засуджують 34-річну зірку за нібито надмірне захоплення «уколами краси», пише "Караван".

Premiere of Spike Lee 🎉 #cannes #cannesfilmfestival Styling @tarikgul Dress @raisavanessa

Публікація від meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Актрисі всього 34 роки, але її обличчя явно пережило хірургічні втручання. Звичною міміки шанувальники на ньому не знайшли, зате дружно відзначили, що воно виглядає неприродно гладким і «надутим», а губи стали більш пухкими.

@enriqueiglesias 🎉 #privatconcert #cannesfilmfestival

Публікація від meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Як повідомляв УНІАН, російська співачка зробила пластику та змінилася до невпізнання.

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Теги: #серіал