Акторка популярного в Україні телесеріалу змінилася до невпізнання після "уколів краси"

Акторці всього 34 роки, але її обличчя явно пережило хірургічні втручання.

Турецька акторка Мер'єм Узерлі піддалася критиці прихильників після своєї появи на Каннському кінофестивалі 2018. Фани не впізнають зірку "Величного століття" на її свіжих фото і відео з фестивалю.

Підписники Мер'єм в соцмережах засуджують 34-річну зірку за нібито надмірне захоплення «уколами краси», пише "Караван".

Актрисі всього 34 роки, але її обличчя явно пережило хірургічні втручання. Звичною міміки шанувальники на ньому не знайшли, зате дружно відзначили, що воно виглядає неприродно гладким і «надутим», а губи стали більш пухкими.

Як повідомляв УНІАН, російська співачка зробила пластику та змінилася до невпізнання.