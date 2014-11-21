Опубліковані невідомі раніше матеріали ГПУ часів Євромайдану (документ)

Обраний народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Мустафа Найєм опублікував у себе на сторінці в Facebook раніше невідомі матеріали Генеральної прокуратури про Майдан, датовані серединою грудня - через два тижні після розгону студентів.

«Ця аналітична записка лягла на стіл колишньому Генпрокурору Віктору Пшонці через два тижні після розгону студентів в ніч з 29 на 30 листопада. Тут відомство вже починає розуміти, що якщо винні в розгоні не будуть покарані, барикади і люди на вулицях стануть реальною загрозою стабільності у всій країні», - пише Найєм.

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В кінці документа йдеться про необхідність використовувати якусь інформацію від "трійки". В самому документі не уточнюється, хто така трійка і що це за інформація.

«За моїм припущенням, йдеться про свідчення Сівковича, Попова і Коряка, яких правоохоронні органи офіційно звинувачували в розгоні студентів. Я можу помилятися, але логіка зрозуміла: замість визнання провини треба продовжувати грати м'язами і обіцяти покарати винних», - написав Найєм.