Melovin: подорослішав і зрозумів, що на Євробаченні є місце для політики

За лаштунками концерту співак розповів, чи залишився він задоволений конкурсом і які висновки для себе зробив.

Вперше після участі в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2018» український представник Melovin виступив на сцені шоу «Ліга зірок».

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За лаштунками концерту співак розповів, чи залишився він задоволений конкурсом і які висновки для себе зробив, пише "Главред".

У грандіозному шоу, присвяченому головній футбольній події Європи, Melovin виконає свій хіт Under The Ladder. В інтерв'ю каналу «Україна» співак розповів, які висновки після участі в Євробаченні він для себе зробив.

«Я максимально подорослішав і зрозумів, що політики є місце на Євробаченні, – зізнався Melovin. – При цьому, я шалено задоволений конкурсом. Кількість меловінаторів, які з'явилися в Європі, то кількість голосів і та підтримка – це просто неймовірно».