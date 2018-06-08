Омбудсмен закликала владу Києва врегулювати проблеми ромських поселень

Також омбудсмен закликала поліцію врахувати можливий мотив расової нетерпимості.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до керівництва ГУ Національної поліції у Києві з проханням розслідувати напад на ромський табір у столичному парку «Голосіївський», що стався 7 червня.

Як сьогодні повідомили в прес-службі омбудсмена, група осіб однієї з громадських організацій із сокирами та молотами вчора прибула на територію парку, де розташований ромський табір.

«Знімаючи все на відео, вони потрощили тимчасові споруди, перешкоджаючи працівникам парку та лісового господарства розчищати територію. З огляду на те, що у цій ситуації вбачаються явні ознаки дискримінації за національною ознакою та розпалення ворожнечі щодо ромської національної меншини, Денісовою було направлено звернення до керівництва ГУНП у м. Києві з проханням надати належну правову оцінку діям радикально налаштованих осіб щодо тимчасового поселення ромів у Голосіївському парку та вжити відповідних заходів реагування», - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Нацдружини" розгромили табір ромів у Голосіївському парку (відео)

Крім того, омбудсмен звернулась до Київського міського голови Віталія Кличка з проханням надати вичерпну інформацію про заходи, які вживаються Київською міськдержадміністрацією задля врегулювання проблемних питань ромських поселень у Києві, а також поінформувати Уповноваженого про заходи щодо забезпечення соціальних та житлових прав ромів, які мешкали у знищених поселеннях.

Уповноважений також звернулась до голови Національної поліції України Сергія Князєва з проханням невідкладно вжити заходів з метою забезпечення ефективного, об’єктивного та неупередженого розслідування нападів на тимчасові поселення ромів у Києві, Львові та Тернополі, зокрема, з урахуванням можливого мотиву расової нетерпимості.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір циган на Лисій горі в Голосіївському районі Києва. Поліція Києва розслідує кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу – «Навмисне пошкодження майна шляхом підпалу» та «Хуліганство».

9 травня невідомими особами було спалено ромський табір, розташований поруч із смт. Рудне Залізничного району м. Львова. У результаті цього було знищено майно ромів, а самі жителі табору були змушені залишити поселення.

22 травня поблизу Тернополя невідомі зі зброєю напали на табір ромів та спалили їхні намети. У таборі на момент нападу перебувало семеро дорослих та 33 дітей. До обласного центру вони приїхали із Закарпатської області.