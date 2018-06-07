"Національні дружини" оголосили "толоку" у таборі ромів в столичному парку Києва (фото)

16:56, 07 червня 2018
Суспільство
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Ромам "нацдружинники" дали 24 години / фото facebook.com/oleksandr.sokolenko

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Вони підуть на такий крок, якщо роми самі не підуть звідти упродовж 24 годин. Про це повідомляється у Facebook "Національних дружин".

"Коли поліція не справляється, "Національні дружини" беруть ситуацію під свій контроль. Даємо вам 24 години, щоб залишити територію, прибравши за собою сміття, інакше ми оголошуємо толоку в Голосіївському парку", - йдеться в повідомленні.

Раніше у соцмережі повідомили, що роми захоплюють національний природничий парк "Голосіївський".

Як повідомляв УНІАН, у Києві роми знайшли собі нове місце для табору після того, як на Лисій горі націоналісти з С14 спалили їхнє житло. Тепер вони облаштувалися на Дніпровській набережній. 

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Теги: #Київ#Національні дружини#роми