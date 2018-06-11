Відомий російський комік і телеведучий став громадянином Ізраїлю – ЗМІ

Відомий російський телеведучий, актор і шоумен став громадянином Ізраїлю прямо в аеропорту Бен-Гуріон.

Відомий російський телеведучий, шоумен, актор Іван Ургант приземлився в неділю, 10 червня, в аеропорту Бен-Гуріон і офіційно став громадянином Ізраїлю і новим репатріантом.

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Як всі репатріанти, Ургант отримав посвідчення особи громадянина Ізраїлю прямо в аеропорту, у відділі з прийому нових репатріантів, передає vesty.co.il.

Як стало відомо журналістам, репатріювався Ургант з дружиною Наталею Кікнадзе і доньками.

Про подальші плани Івана поки не повідомляється. Залишиться він в Ізраїлі або обмежиться можливістю отримати на руки закордонний паспорт, що дає право безвізового в'їзду до 161 країни, наразі не відомо.

Як повідомляє ТСН, Іван Ургант став третьою російською знаменитістю, яка останнім часом отримала громадянство Ізраїлю й статус нового репатріанта. До нього це зробили Еммануїл Віторган та мільярдер Роман Абрамович.

Раніше повідомлялося, що в Росії розгорівся конфлікт між прокремлівським пропагандистом Володимиром Соловйовим та ведучим Іваном Ургантом.