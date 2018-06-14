На трасі Харків-Дніпро покинули суперкар Aston Martin DB11, що потрапив у ДТП (відео)

09:31, 14 червня 2018
Суспільство
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Власник розкішного спорткара Aston Martin покинув його після ДТП / Скріншот - Youtube, ТоЖыр - альтернативний автопортал

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Як повідомляє автомобільний портал «ТопЖыр», пошкодження автомобіля, судячи з фото, не критичні.

Хазяїн на місці аварії був відсутній. Виявилося, що він кинув авто і залишив під лобовим склом записку. У записці говориться, що він поспішає до аеропорту, а машину забере евакуатор. Всі питання пропонується врегулювати потім.

Купе Aston Martin DB11 оснащено 5,2-літровим двигуном потужністю в 607 л. с. Суперкар здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с і досягти швидкості у 322 км/ч. Ціна автомобіля стартує з 8,5 млн грн.

Раніше повідомлялося, що киянин Микола Улянич, що став відомим у соцмережах, як дідусь, який продавав мед біля станції метро «Осокорки» прямо з багажника власного Tesla Model S 85, вирішив продати свій електрокар.

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Теги: #ДТП#суперкар розбився