Київський пасічник на Tesla виставив свій електрокар на продаж

12:45, 27 березня 2018
Суспільство
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Дідусь на Tesla вже шукає собі нове авто / Facebook, Николай Васильевич Ульянич

Відповідне оголошення Улянич зробив на своїй сторінці у Facebook.

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«Моя Тесла моделі S 85 з пробігом 22 тис. км (2014 рік) і повною комплектацією окрім автопілота та пневмопідвіски. Жодного недоліку. Продається значно дешевше аналогів. Зареєстрована в Київській області. Має додатково запасне колесо та комплект зимових шин», - вказав він.

Обговорюючи у коментарях до публікації причини продажу, Улянич розповів, що друзі обіцяють йому підібрати у США новішу модель.

Користувачі соцмереж знайшли оголошення Улянича про продаж Tesla на одному з профільних сайтів. За його інформацією, за своє авто власник хоче отримати 61 тис. доларів.

Скриншот / auto.ria.com

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Києві на Осокорках помітили дідуся на автомобілі Tesla, який торгував медом прямо з багажника електрокару. Згодом стало відомо, що дідусем з електрокаром виявився академік та пасічник Микола Улянич.

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Теги: #Київ#Tesla