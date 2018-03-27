Київський пасічник на Tesla виставив свій електрокар на продаж

За словами власника, він хоче підібрати у США більш нове авто.

Киянин Микола Улянич, що став відомим у соцмережах як дідусь, що продавав мед біля станції метро «Осокорки» прямо з багажника власного Tesla Model S 85, вирішив продати свій електрокар.

Відповідне оголошення Улянич зробив на своїй сторінці у Facebook.

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«Моя Тесла моделі S 85 з пробігом 22 тис. км (2014 рік) і повною комплектацією окрім автопілота та пневмопідвіски. Жодного недоліку. Продається значно дешевше аналогів. Зареєстрована в Київській області. Має додатково запасне колесо та комплект зимових шин», - вказав він.

Обговорюючи у коментарях до публікації причини продажу, Улянич розповів, що друзі обіцяють йому підібрати у США новішу модель.

Користувачі соцмереж знайшли оголошення Улянича про продаж Tesla на одному з профільних сайтів. За його інформацією, за своє авто власник хоче отримати 61 тис. доларів.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Києві на Осокорках помітили дідуся на автомобілі Tesla, який торгував медом прямо з багажника електрокару. Згодом стало відомо, що дідусем з електрокаром виявився академік та пасічник Микола Улянич.