Наступного року Туніс скасує візи для українських туристів.

Про це у своєму Twitter повідомив директор Департаменту країн Близького Сходу та Африки МЗС України Андрій Заяць.

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"Цікава зустріч Павла Клімкіна з туніським колегою. Домовились: Туніс наступного року скасує візи для укр туристів ", - написав він.