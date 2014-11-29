Туніс скасує візи для українських туристів
19:19, 29 листопада 2014Суспільство
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Про це повідомив директор Департаменту країн Близького Сходу та Африки МЗС України Андрій Заяць.
Українці зможуть їздити до Тунісу без віз / wikimedia.org
Наступного року Туніс скасує візи для українських туристів.
Про це у своєму Twitter повідомив директор Департаменту країн Близького Сходу та Африки МЗС України Андрій Заяць.
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"Цікава зустріч Павла Клімкіна з туніським колегою. Домовились: Туніс наступного року скасує візи для укр туристів ", - написав він.
цікава зустріч .@PavloKlimkin з туніським колегою. Домовились: Туніс наступного року скасує візи для укр туристів pic.twitter.com/EIfAzynZks
— Andriy Zayats (@ZayatsAz) November 29, 2014
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