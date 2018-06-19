На Харківщині знешкодили банду, яка два роки тероризувала власників аптек (відео)

Правоохоронці затримали членів угруповання, яке протягом двох років влаштовувало вибухи і підпали у 12 місцевих аптеках.

Угруповання відоме тим, що займалось здирництвом на замовлення аби змусити бізнесменів платити.

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За два роки у Харкові члени банди підірвали та підпалили 12 аптек. Довгий час вони були невловимими. І ось їх знешкодили та взяли під варту без права на заставу.

Скільки затриманих правоохоронці наразі не кажуть. Якщо їхню провину на суді доведуть, членам бадни загрожує 12 років в'язниці.