На Харківщині знешкодили банду, яка два роки тероризувала власників аптек (відео)
13:04, 19 червня 2018Суспільство
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Правоохоронці затримали членів угруповання, яке протягом двох років влаштовувало вибухи і підпали у 12 місцевих аптеках.
Членам бадни загрожує 12 років в'язниці \ Фото УНІАН
Угруповання відоме тим, що займалось здирництвом на замовлення аби змусити бізнесменів платити.
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За два роки у Харкові члени банди підірвали та підпалили 12 аптек. Довгий час вони були невловимими. І ось їх знешкодили та взяли під варту без права на заставу.
Скільки затриманих правоохоронці наразі не кажуть. Якщо їхню провину на суді доведуть, членам бадни загрожує 12 років в'язниці.
На Харківщині затримали банду, яка протягом двох років тероризувала власників аптечних мереж
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