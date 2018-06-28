У Києві помітили соліста Rammstein Тілля Ліндеманна (фото)

За повідомленнями деяких ЗМІ, Тілль Ліндеманн є батьком новонародженої дитини української співачки Світлани Лободи.

Соліста рок-групи Rammstein Тілля Ліндеманна помітили на Поштовій площі в центрі Києва.

Відповідне фото опублікував у Facebook активіст Віталій Білецький.

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"До нас приїхав Ліндеманн, Rammstein", - підписав він фото.

За його словами, музикант прогулювався в Києві без охорони, лише з перекладачем і ще одним супроводжуючим. Вони приїхали на Поштову площу до місця пікету, де активісти публічно виступають за створення музею в цій частині столиці.

Нагадаємо, що за повідомленнями деяких ЗМІ, Тілль Ліндеманн є батьком новонародженої дитини української співачки Світлани Лободи.