У Києві помітили соліста Rammstein Тілля Ліндеманна (фото)
21:24, 28 червня 2018Суспільство
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За повідомленнями деяких ЗМІ, Тілль Ліндеманн є батьком новонародженої дитини української співачки Світлани Лободи.
Facebook/Віталій Білецький
Соліста рок-групи Rammstein Тілля Ліндеманна помітили на Поштовій площі в центрі Києва.
Відповідне фото опублікував у Facebook активіст Віталій Білецький.
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"До нас приїхав Ліндеманн, Rammstein", - підписав він фото.
За його словами, музикант прогулювався в Києві без охорони, лише з перекладачем і ще одним супроводжуючим. Вони приїхали на Поштову площу до місця пікету, де активісти публічно виступають за створення музею в цій частині столиці.
Нагадаємо, що за повідомленнями деяких ЗМІ, Тілль Ліндеманн є батьком новонародженої дитини української співачки Світлани Лободи.
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