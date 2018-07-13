"Перебуває під постійним наглядом": Денісова отримала листа від Росії про те, що Сенцов живий

У листі від голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова сказано, що Сенцова у задовільному стані.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова отримала від російської сторони документальне підтвердження, що незаконний засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов живий.

Про це омбудсмен повідомила на своїй сторінці у Facebook. «Цілий день я провела в переговорах, перевіряючи інформацію про нібито смерть Олега. Офіс уповноваженого РФ ще зранку спростував цю інформацію, втім відмовився надати будь-які письмові докази. Так само відмовився й уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. І лише зараз надійшов лист від голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова», - зазначила Денісова.

Омбудсмен оприлюднила скан-копію листа. У листі сказано, що Сенцов перебуває під «постійним динамічним наглядом медичних працівників установи, де відбуває покарання». Крім того, у листі йдеться про те, що Сенцова «щоденно оглядають медики, проводять клініко-лабораторні дослідження», йому призначена та проводиться підтримуюча терапія, спрямована на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення виникнення ускладнень.

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«Фактів відмови Олега Сенцова від медичної допомоги та підтримуючої терапії не зареєстровано. Стан здоров’я підсудного оцінюється як задовільний», - наголошується у листі.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова у Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов знаходиться в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президенту Володимиру Путіну з проханням про помилування сина.

Також сьогодні в соціальних мережах з’явилися повідомлення про нібито смерть Сенцова. Денісова у коментарі УНІАН заявила, що російська сторона спростовує ці повідомлення.