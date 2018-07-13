Сенцов в ув'язненні: з'явилися перші за два роки кадри з колонії (відео)

14:04, 13 липня 2018
Суспільство
685 0
Журналісти показали кадри із Сенцовим / Скріншот

"Ось такий вигляд він мав приблизно місяць тому, у вісімнадцятий день голодування", - йдеться у відеосюжеті "Крим.Реалії".

У колонії записали, як Сенцову в кінці травня телефонувала Ксенія Собчак та її мати – член Ради федерації Людмила Нарусова. Це відео силовики потім віддали російським ЗМІ. А ті опублікували в інтернеті.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова у Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів й підпалі офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

Читайте такожСьогодні українському політв'язню Олегу Сенцову виповнюється 42 роки - 4 з них він провів у в'язницях РФ

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президентові Володимиру Путіну з проханням про помилування сина. Пєсков заявив, що прохання буде розглянуто, коли надійде у Кремль, але говорити про терміни передчасно.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Голодування Сенцова
Теги: #Россия#Олег Сенцов