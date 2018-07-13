Сенцов в ув'язненні: з'явилися перші за два роки кадри з колонії (відео)

Російські силовики передали до ЗМІ відео, як наприкінці травня Сенцову телефонувала Ксенія Собчак і її мати.

У мережі з'явилося відео, на якому вперше за два роки можна побачити українського режисера Олега Сенцова в ув'язненні.

"Ось такий вигляд він мав приблизно місяць тому, у вісімнадцятий день голодування", - йдеться у відеосюжеті "Крим.Реалії".

У колонії записали, як Сенцову в кінці травня телефонувала Ксенія Собчак та її мати – член Ради федерації Людмила Нарусова. Це відео силовики потім віддали російським ЗМІ. А ті опублікували в інтернеті.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова у Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів й підпалі офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

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14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президентові Володимиру Путіну з проханням про помилування сина. Пєсков заявив, що прохання буде розглянуто, коли надійде у Кремль, але говорити про терміни передчасно.