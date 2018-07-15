В масках Трампа і Путіна: у центрі Одеси активісти провели флешмоб на підтримку Сенцова

Флешмоб було проведено за принципом знімального процесу.

У центрі Одеси активісти провели флешмоб на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова, якому 13 липня виповнилося 42 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Літньому театрі зібралися представники різних громадських організацій і городяни, де провели акцію, покликану звернути увагу на проблему ув’язнених у РФ українців президента США Дональда Трампа.

Як пояснив відомий громадський працівник Віталій Устименко, акція приурочена до майбутньої зустрічі Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним 16 липня.

У перформансі взяли участь кілька людей, двоє були в масках - «обличчях» Трампа і Путіна.

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Флешмоб було проведено за принципом знімального процесу. Зокрема, Устименко по черзі брав у руки плакати з різними написами, які малі на увазі титри, а «актори» в цей час показували «кіно». При цьому кожен «дубль» відбивався справжньою кінематографічною «хлопавкою».

Перший плакат був - «Пане Трамп, уявіть собі, що солдати Путіна увірвалися на територію вашої країни», другий - «Вони заарештували вас тільки тому, що ви любите свою батьківщину». У цей час чоловік у масці Трампа зняв піджак і надів смугасту робу.

Третій плакат: «За сфабрикованою справою вам дали 20 років позбавлення волі». При цьому актор, який зображає Трампа, став за лавку, яка передбачає тюремну камеру.

Далі «титри», що змінювалися, розповідали про те, що Трампа перевели в арктичну в'язницю, де температура повітря може опускатися до 54 градусів морозу. Потім президент США «оголосив голодування», щоб звільнити таких самих як він - «заручників Кремля», і т. ін. Поряд із зображуваним президентом США в тюремній робі був третій - актор, що грав роль Сенцова.

Закінчувався перформанс титром-плакатом: «Трамп, якби йшлося про вас, що б ви зробили?». Після цього двоє людей в тюремній робі вийшли з «камери» і взяли в руки плакат з написом: «Одеса вимагає звільнити...», під яким - список імен і прізвищ утримуваних у російських в'язницях українських політв'язнів.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 липня 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль розпочався акцією на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова, якому 13 липня виповнилося 42 роки.