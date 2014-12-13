Волонтерка заради експерименту проїхалася Харковом із гранатометом

У Харкові волонтерка Катерина Бережна провела експеримент - проїхалася через усе місто на громадському транспорті з трубою від ручного протитанкового гранатомета. При цьому вона відкрито тримала її в руках.

Про експеримент Бережна написала на своїй сторінці в Facebook, повідомляє ТСН.ua.

Шлях волонтера почався з виконавчої служби Ленінського району. За її словами, співробітники служби, побачивши гранатомет в руках, "хіхікали і просили сфотографуватися".

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Потім Бережна спустилася в метро. Там двоє хлопців, побачивши гранатомет, побоялися їхати в одному поїзді з волонтером.

Харків'янка проїхала у метро до станції Радянської, де чергувала міліція. Волонтер пройшла повз трьох міліціонерів і не отримала жодної реакції.

"За 2 години блукання по місту мене бачило мінімум 3-4 сотні людей, але жоден з них не викликав міліцію. Харків'яни, ви зовсім з глузду з'їхали? Як можна на таке не реагувати? А менти, у яких я крутилася перед носом? Про яку готовність міста до оборони можна говорити, якщо людина може спокійно розгулювати по місту з гранатометом і ніхто не зверне на це увагу!", - емоційно підсумувала свій експеримент Бережна.