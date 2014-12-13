Жителі Красного Луча вигнали з міста "козачків" - штаб АТО

Жителі міста Красний Луч, який перебуває на тимчасово окупованій бойовиками території Донбасу, вигнали так званих «козачків».

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

«Місцева громада вже давно потерпала від кримінальних зазіхань цих ряжених маргіналів. Тому люди зібрались та одностайно висловили думку, що долю жителів міста мають вирішувати виключно вони самі», - йдеться у повідомленні.

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Також у прес-центрі АТО зазначають, що «від поінформованих джерел з Донецька надійшла інформація про розповсюдження серед жителів міста листівок із закликом припиняти збройне протистояння, складати зброю і повертатися до роботи у шахтах та на інших об’єктах промисловості».