Жителі Фащівки, Чорнухіного та Красного Луча вимагають від росіян залишити міста - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«В окупованих населених пунктах Фащівка, Чорнухіне та Красний Луч, де російські військові безпосередньо посеред житлових кварталів розташували позиції для обстрілу сил АТО установками «Град», місцеві мешканці вийшли з підручними засобами, вимагаючи від росіян залишити їх міста та вивести з них всю бойову техніку», - зазначив Лисенко.

Читайте такожВ "ДНР" і "ЛНР" назрівають народні повстання проти бойовиків — експертРаніше, 23 листопада в РНБО повідомили, що жителі окупованих територій Луганської та Донецької областей готують акції протесту через ненадання їм з боку бойовиків соціальних виплат і гуманітарної допомоги.

За даними РНБО, невдоволення людей викликане розкраданням місцевими козаками коштів, які надаються з Росії, а також гуманітарної допомоги.