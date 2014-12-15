Із зони АТО та Криму вже виїхало понад 555 тисяч осіб

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів та тимчасово окупованої території.

«Згідно з оперативною інформацією, з тимчасово окупованої території та району проведення антитерористичної операції до інших регіонів переселено 555 тис. 706 осіб, у тому числі з Донецької, Луганської областей – 535 тис. 825 осіб, а також громадяни, які переселені з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь – 19 тис. 881 особа», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВлада запевняє, що жителі окупованої частини Донбасу можуть розраховувати на держдопомогу Зазначається, що найбільша кількість «внутрішньо переміщених осіб розміщена у Харківській (119 тис. 27 осіб), Донецькій (81 тис. 438 осіб), Дніпропетровській (55 тис. 263 особи), Запорізькій (52 тис. 463 особи), Луганській (44 тис. осіб), Одеській (20 тис. 13 осіб) областях та у Києві (39 тис. 47 осіб).

Найменша кількість розселених у Чернівецькій (2 тис. 206 осіб), Волинській (2 тис. 544 особи), Тернопільській (2 тис. 416 осіб), Івано-Франківській (2 тис. 824 особи), Закарпатській (3 тис. 21 особа) та Рівненській (3 тис. 5 осіб) областях.