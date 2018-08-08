Відомому українському продюсеру заборонили в'їзд до ЄС до 2020 року

Про інцидент на КПП із Костянтином Меладзе ЗМІ повідомляли 7 серпня.

Українському продюсеру та композитору Костянтину Меладзе заборонили в'їзд до країн Євросоюзу до 2020 року через проблеми з паспортом.

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Про це повідомляє "24 канал", посилаючись на джерело у Державній міграційній службі України.

Як повідомляв УНІАН, з продюсером Костянтином Меладзе стався інцидент на КПП під час виїзду з України: на угорській стороні прикордонники виявили невеликі потертості у його паспорті, що є порушенням, на підставі якого його могли не пустити до ЄС і повернути назад.