Відомому українському продюсеру заборонили в'їзд до ЄС до 2020 року
14:42, 08 серпня 2018Суспільство
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Про інцидент на КПП із Костянтином Меладзе ЗМІ повідомляли 7 серпня.
Меладзе заборонили в'їзд до ЄС / фото УНІАН
Українському продюсеру та композитору Костянтину Меладзе заборонили в'їзд до країн Євросоюзу до 2020 року через проблеми з паспортом.
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Про це повідомляє "24 канал", посилаючись на джерело у Державній міграційній службі України.
Як повідомляв УНІАН, з продюсером Костянтином Меладзе стався інцидент на КПП під час виїзду з України: на угорській стороні прикордонники виявили невеликі потертості у його паспорті, що є порушенням, на підставі якого його могли не пустити до ЄС і повернути назад.
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