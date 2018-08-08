Відомому українському продюсеру заборонили в'їзд до ЄС до 2020 року

14:42, 08 серпня 2018
Суспільство
322 0
Меладзе заборонили в'їзд до ЄС / фото УНІАН

Читайте такожМеладзе показав нову солістку "ВІА Гри" (фото)

Про це повідомляє "24 канал", посилаючись на джерело у Державній міграційній службі України.

Як повідомляв УНІАН, з продюсером Костянтином Меладзе стався інцидент на КПП під час виїзду з України: на угорській стороні прикордонники виявили невеликі потертості у його паспорті, що є порушенням, на підставі якого його могли не пустити до ЄС і повернути назад.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Євросоюз#заборона#Меладзе