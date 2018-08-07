З продюсером Костянтином Меладзе стався інцидент на КПП під час виїзду з України

Так за інформацією Мукачівського прикордонного загону, Костянтин Меладзе на автівці перетнув КПП «Лужанка» в сторону на виїзд з України вчора, близько 18:40 години.

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Водночас, джерела Мukachevo.net інформують, що вже на угорській стороні угорські стражі кордону виявили невеликі потертості у паспорті Меладзе, що є порушення, на підставі якого його могли не пустити в ЄС і повернути назад.

Утім, як знову ж таки офіційно підтвердили Mukachevo.net у прикордонному загоні, назад Костянтин Меладзе поки не повертався.