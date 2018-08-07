З продюсером Костянтином Меладзе стався інцидент на КПП під час виїзду з України
13:40, 07 серпня 2018Суспільство
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Інцидент з продюсером Костянтином Меладзе на КПП "Лужанка – Берегшурань" стався учора ввечері, 6 серпня.
Стражі кордону виявили невеликі потертості у паспорті Меладзе / Фото з відкритих джерел
Так за інформацією Мукачівського прикордонного загону, Костянтин Меладзе на автівці перетнув КПП «Лужанка» в сторону на виїзд з України вчора, близько 18:40 години.
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Водночас, джерела Мukachevo.net інформують, що вже на угорській стороні угорські стражі кордону виявили невеликі потертості у паспорті Меладзе, що є порушення, на підставі якого його могли не пустити в ЄС і повернути назад.
Утім, як знову ж таки офіційно підтвердили Mukachevo.net у прикордонному загоні, назад Костянтин Меладзе поки не повертався.
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