З продюсером Костянтином Меладзе стався інцидент на КПП під час виїзду з України

13:40, 07 серпня 2018
Суспільство
1 0
Стражі кордону виявили невеликі потертості у паспорті Меладзе / Фото з відкритих джерел

Так за інформацією Мукачівського прикордонного загону, Костянтин Меладзе на автівці перетнув КПП «Лужанка» в сторону на виїзд з України вчора, близько 18:40 години.

Читайте такожЗнає, як переконати чоловіка: Віра Брежнєва з дозволу Меладзе оголила груди (фото)

Водночас, джерела Мukachevo.net інформують, що вже на угорській стороні угорські стражі кордону виявили невеликі потертості у паспорті Меладзе, що є порушення, на підставі якого його могли не пустити в ЄС і повернути назад.

Утім, як знову ж таки офіційно підтвердили Mukachevo.net у прикордонному загоні, назад Костянтин Меладзе поки не повертався.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Меладзе