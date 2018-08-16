У Києво-Печерській Лаврі знайшли стіни 12-го століття (відео)

Висота стіни була близько чотирьох метрів, припускає історик. Навряд чи вона могла захищати монастир від ворога, скоріше це статусна річ.

У Києво-Печерській Лаврі розкопали стіни 12-го століття. Високу стіну навколо монастиря товщиною в сажень двічі згадують у літописах і ось тепер її фундамент нарешті знайшли.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Шістдесят років тому її уламки вже зустрічали археологи і ось тільки тепер зрозуміло, де проходила ціла стіна.

"В 11 столітті монастир мав оборонну лінію, але це були дерево-земляні укріплення. І ось в 12-му столітті вони зробили такий апгрейд – зробили більш дорогу, більш якісну і потужну стіну з каменю та плінфи", - розповідає історик Сергій Тараненко.

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Висота стіни була близько чотирьох метрів, припускає історик. Навряд чи вона могла захищати монастир від ворога, скоріше це статусна річ. Експертизу каменю ще проводять, але вже зараз зрозуміло – возили його здалеку.

Історики хочуть, щоб залишки цих унікальних стін 12-го століття бачили люди. Але для цього потрібна консервація – значить навіс, освітлення, опалення. Міністерство культури обіцяє пошукати гроші.

"Можна претендувати на гроші ЮНЕСКО та гроші європейських грантів, але держава обов'язково приєднається до цього процесу і ми так само зацікавлені в тому, щоб тут були представлені археологічні знахідки, музеєфіковані за кращими зразками, які зараз є", - сказала заступник міністра культури Тамара Мазур.

Раніше через аварію на водопроводі затопило місце розкопок на Поштовій площі в Києві.