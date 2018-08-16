Британський гурт Suede презентував концептуальний кліп, знятий під Чорнобилем (відео)

Композиція Life is Golden стала першим офіційним синглом з восьмого альбому гурту The Blue Hour, що має вийти восени.

Всесвітньо відомий британський рок-гурт Suede презентував кліп на пісню Life is Golden, знятий в Чорнобильскій зоні відчудження.

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Як повідомляє NME, композиція Life is Golden стала першим офіційним синглом з восьмого альбому гурту The Blue Hour, який має вийти восени, 21 вересня.

Режисером кліпу на пісню виступив Майк Крісті. Коментуючи задум відео, він зазначив, що справа не лише в катастрофі, що сталася багато років тому – «мова йде про невпинну силу життя, яка поглинула спустошений пейзаж, покинутий людьми».

Гурт Suede, сформований у 1989 році, входить до так званої «великої четвірки» брит-попу, разом з командами Oasis, Blur та Pulp.

У липні повідомлялось, що культовий британський гурт The Prodigy напередодні виходу нового альбому випустив новий кліп.