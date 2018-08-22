Українці вразили на американському шоу талантів (відео)

Перформанс українця був виконаний на черговому етапі конкурсу в прямому ефірі.

Українці дивують на шоу america's Got Talent. Напередодні ввечері на шоу виступив відомий український постановник і хореограф Костянтин Томільченко.

Цей перформанс був виконаний на черговому етапі конкурсу в прямому ефірі.

Костянтин Томільченко каже, що їхній проект – це "кіно в живому ефірі, синтез технологій і сценічного мистецтва". Нагадаємо, раніше колектив Light Balance з України після приголомшливого виступу у фіналі шоу Амегіса's Got Talent посів у ньому третє місце.