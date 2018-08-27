Успіння Пресвятої Богородиці: історія та традиції свята

У цей день православна церква згадує про смерт (Успіння) Божої Матері.

28 серпня за новим стилем і 15 серпня за старим стилем православні та греко-католики відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії.

Історія свята

У цей день православна церква згадує про смерть (Успіння) Божої Матері — подія, забарвлена одночасно сумом, тому що це день закінчення життєвого шляху Богородиці, і радістю з'єднання її з своїм сином Ісусом Христом.

За три дні до смерті Марії явився архангел Гавриїл і сповістив про близький перехід її до вічності. В цей день апостоли залишили місця своєї проповіді та дивним чином зібрались в Єрусалимі, щоб попрощатись з Пресвятою Богородицею та здійснити погребіння її пречистого тіла.

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Перебуваючи навколо її ложа, вони були засліплені яскравим світлом, в якому явився сам Христос в оточенні ангелів та архангелів. У цей момент чиста душа Діви Марії без страждання, ніби уві сні, відійшла до Господа.

Смерть Богородиці православна церква називає успінням, а не смертю, бо смерть як повернення землі її тіла, а духа — Бога, її не торкнулася. Вона лише заснула, щоб у ту ж мить пробудитися для життя вічноблаженної і після трьох днів з нетлінним тілом вселитися в небесне нетлінне житло.

Традиції свята

Успіння проводжай, а осінь зустрічай – саме після Успіння починається бабине літо, яке триватиме ще весь перший місяць осені.

До дня Успіння Богородиці на Русі приурочувався свято зібраного врожаю. В цей день відбувалися проводи літа — зустріч осені — перші осеніни. Так як Успіння вважалося останнім літнім днем, то свято закінчувався тим, що в цей вечір в хатах вперше "здувати вогонь" — запалювали лучину, лампу або свічку і сідали вечеряти при світлі.

З Успіння розпочиналася заготівля різних припасів на зиму. З цього дня в лісах починали збирати гриби і горіхи на зиму.

Також доброю традицією було на Успіння займатися засоленням на зиму капусти, огірків, помідорів та інших овочів.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня свята Православна Церква молитовно згадує пам'ять перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського.